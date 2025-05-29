Денис Шмыгаль, фото: Wikimedia Commons

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Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Про це сьогодні, 29 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Черговий транш у розмірі близько півмільярда доларів зможемо отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується протягом місяця, — зазначив Шмигаль.

Таким чином, зазначає Шмигаль, сума виплат за програмою складе понад 10 млрд дол. США.

За оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка нашої країни залишається стійкою, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи, — заявив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що програма EFF допомагає Україні зберігати економічну стабільність у складних умовах.