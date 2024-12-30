ВСУ передали новые комплексы «Ай-Петри», фото: Петр Порошенко

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До ЗСУ за 2024 рік передали 90 комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі».

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Про це сьогодні, 30 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив п’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

За словами Порошенка, виробництво таких комплексів триває цілодобово через велику зацікавленість ЗСУ у них.

Вони щоденно садять КАБи та успішно знищують розвідку супротивника на лінії зіткнення, — наголосив він.

Порошенко зазначив, що сьогодні вісім таких комплексів передали підрозділу ударних БПЛА «Птахи Мадяра», елітному спецпідрозділу СБУ «Альфа», до резерву одного з оперативно-стратегічних угруповань та військовим, які прикриватимуть об'єкти критичної інфраструктури.

До складу комплексів входять «Старлінки», EcoFlow, генератори, ПДТР «Ай-Петрі» та пікапи, на яких встановлені шестикупольні РЕБи, аби захистити хлопців та дівчат від ворожих FPV, — зазначив Порошенко.

За його словами, за рік цими комплексами вдалося закрити близько тисячі кілометрів фронту.

Нагадаємо, першу серійну партію комплексу «Ай-Петрі СВ» Порошенко представив 1 квітня цього року.