Десятки тысяч львовян находятся на войне, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n202673-50-tysyach-lvovyan-nahodyatsya-na-voyne-mer.html

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На війні наразі перебувають приблизно 50 тис. львів’ян.

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Про це в інтерв’ю виданню «Суспільне» розповів мер міста Андрій Садовий.

Друзі мої, 50 тисяч львів’ян сьогодні на війні. Дуже багато наших ветеранів приїжджають до Львова, щоб зустрітися зі своїми родинами з інших міст. Ми повинні бути максимально інклюзивні, — зазначив він.

За словами Садового, місто працює над максимальною доступністю для людей з інвалідністю. Зокрема, у Львові встановлюють пандуси, а за позабюджетні гроші облаштували «доріжки доступності». Мер закликав приватний бізнес також переглянути свій простір на предмет інклюзивності.

Садовий зазначив, що міська влада щодня отримує чимало запитів від львівських бригад про допомогу й, щоб їх закрити, місто відкрило збір «Зброєносці» спільно з фондом «Повернись живим». Мета збору 200 млн грн, наразі вдалося зібрати 45,4 млн.

Як місто ми можемо купити автівки, можемо купити безпілотники, РЕБи і що там потрібно — генератори, різні речі, а, наприклад, фонд «Повернись живим» може купити міномети, важке озброєння, — розповів Садовий. — Якщо ми спільно з ними збираємо кошти, то це зовсім інша сила.

Насамперед — це підтримка наших бригад: 80-ї бригади десантної, це 24-ка, це наші бригади територіальної оборони. Та насправді всім помагаємо, — додав він.

Джерело: «Суспільне»