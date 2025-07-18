Великобритания может присоединиться к проекту по закупке американского оружия для ВСУ. Фото:

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Велика Британія може приєднатися до проекту щодо закупівлі американської зброї для України.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Берліна в рамках закупівлі для України у США. Наразі тривають переговори між Британією, Сполученими Штатами та іншими країнами Європи. Перемовини перебувають на ранній стадії. Про це пише Bloomberg.

Журналісти запитали Стармера, чи приєднається Велика Британія до плану президента США Дональда Трампа щодо надання Україні ракет Patriot шляхом продажу їх європейським союзникам.

Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, яка стоїть за цим, аби забезпечити ефективність будь-яких можливостей в Україні, — відповів він.

Нагадаємо, офіційно про підтримку ініціативи президента США Дональда Трампа з постачання американської зброї Україні через союзників по НАТО заявили Німеччина, Канада, Нідерланди, Швеція, Норвегія та Данія.

Натомість Франція, Італія та Чехія вирішила утриматися від цієї ініціативи.

Раніше Трамп заявив, що ЗСУ отримуватимуть озброєння зі США через структури НАТО. Витрати на зброю покриватимуть країни-члени Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Bloomberg