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Ракурс
У Малі ліквідували бойовика, який був тренером Повєткіна. Фото: соцмережі

У Малі ліквідували бойовика, який був тренером російського боксера Повєткіна — ЗМІ

18 лип 2025, 12:58
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Російський найманець ПВК «Вагнер» Ігор Нестеров був ліквідований у Малі.

Бойовика перетворили на «вантаж 200» під час виконання «бойового завдання» у північно-західній частині Африки. Раніше ця приватна військова компанія заявляла про «виконання місії» в Малі. Однак найманці продовжують зазнавати втрат у цій країні. Про це повідомило «Громадське» із посиланням на поінформоване джерело в розвідці.

Нестеров відомий тим, що свого часу був тренером російського боксера Олександра Повєткіна. З початку повномасштабної війни в Україні брав участь у боях проти ЗСУ на боці ворожої армії. Окупант позував на фото разом з іншими воєнними злочинцями.

Російське вторгнення в Україну раніше підтримав і його вихованець Повєткін.

У Малі ліквідували бойовика, який був тренером Повєткіна. Фото: соцмережі

У Малі ліквідували бойовика, який був тренером Повєткіна. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у Курській області рф ліквідували заступника головнокомандувача Військово-морського флоту росії Михайла Гудкова. Пропагандисти рф стверджують, що колишній командир 155-ї окремої гвардійської Курської бригади морської піхоти Гудков «загинув, виконуючи обов’язок офіцера разом зі своїми однополчанами».

Джерело: «Громадське»

Джерело: Ракурс


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