Росіяни поцілили в електровоз на Дніпропетровщині. Фото:

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Російські війська поцілили у електровоз на Дніпропетровщині.

Внаслідок атаки машиніст загинув. Його помічник — поранений, однак у стабільному стані. Про це компанія «Укрзалізниця» 18 липня повідомила у Facebook.

Знову трагічні новини зранку для всієї залізничної родини. На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник — поранений, але в стабільному стані, — йдеться у повідомленні.

В «УЗ» додали, що росіяни нарощують удари та розширюють їхню географію. Керівництво компанії змінює правила та алгоритми, працює із Силами оборони над посиленням захисту, але попри все робота залізничників стає дедалі ризикованою.

Тим часом керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що минулої ночі російська армія вдарила безпілотниками по Павлоградському району. Там загинув 52-річний чоловік, а поранення дістали 38-річний та 40-річний чоловіки. Було понівечене транспортне підприємство. Там виникла пожежа, але її вже загасили.

Також дрони атакували Роздорську громаду Синельниківського району. Там виникла пожежа — горіли автомобілі.

Нагадаємо, 14 липня в селищі Бокове на Донеччині російський БпЛА влучив у тепловоз. Внаслідок цього загинули машиніст та помічник машиніста тепловоза 1973 та 1994 років народження. А на іншій ділянці залізниці на Донеччині того дня осколкове поранення дістав упорядник поїздів.