Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 грудня, атакували дронами Київську область.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Постраждалих серед населення, на щастя, немає. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено, — зазначив він.

За словами Калашника, у Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки — у них вибито скління.

Людям, чиє житло пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Разом із місцевою владою працюємо над цим, — додав він.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну загалом 69 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 12 локаціях.