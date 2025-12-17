Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 грудня (з 18.00 16 грудня) атакували Україну загалом 69 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів (близько 40 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська і Міллєрово, а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 12 локаціях.