Російська армія вночі 5 січня атакувала Київ безпілотниками.

В Оболонському районі відбулося влучання у чотирьохповерхову будівлю медичного закладу. На рівні другого поверху, де знаходиться стаціонарне відділення, утворилася вирва на рівні другого поверху. Пожежу вже ліквідували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Рятувальники під час обстеження приміщень виявили тіло людини. Евакуйовано 25 осіб, ще троє людей постраждали.

Міський голова Києва Віталій Кличко поінформував, що із 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці. Двоє із чотирьох постраждалих госпіталізували у тяжкому стані.

Як заявили в Національній поліції, загиблий чоловік 1995 року народження перебував на стаціонарному лікуванні. Постраждала також 42-річна жінка, а двох жінок 77 та 97 років госпіталізували.

Зазнала ворожої атаки й Київщина. Очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник відзначив, що у Фастівському районі внаслідок атаки у власному будинку загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло знайшли рятувальники.

Також на Фастівщині пошкоджені сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі й складські приміщення.

Крім того, внаслідок нічних обстрілів був знеструмлене місто Славутич. Однак влада забезпечила містян теплом та водою, а об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення.

На Київщині, за інформацією поліції, зруйновано житловий будинок, пошкоджено 13 приватних будинків, автомобілі та багатоповерхівку

За інформацією АТ «Укрзалізниця», на Київщині фіксується затримка приміських рейсів.

Нагадаємо, 2 січня російські безпілотники атакували місто Семенівка на Чернігівщині. Там були знищені три службові автівки, гаражі і господарські приміщення міської лікарні. Крім того, внаслідок ударів ворожих БпЛА були пошкоджені вікна в п’ятиповерхівці та загорілася господарча споруда на території одного з лісництв у Корюківському районі.