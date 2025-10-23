У Києві сім постраждалих через російська атаку. Фото: ДСНС

Армія Російської Федерації спрямувала дрони-камікадзе на Київ.

Внаслідок нічного нальоту безпілотників у столиці постраждали семеро осіб. Двоє з них перебувають на амбулаторному лікуванні, а решту довелося госпіталізувати. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Внаслідок ворожої атаки та падіння уламків БпЛА в Подільському районі в трьох житлових будинках виникли пожежі. Вибухова хвиля пошкодила вікна в кількох будинках за різними адресами. В одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон, частина вікон була пошкоджена й у дитячому садочку. Також горіли автомобілі в дворах кількох житлових будинків.

А в Оболонському районі вибухова хвила, яка виникла внаслідок збиття БпЛА, пошкодила вікна в одному із житлових будинків.

Головний рабин України Моше Асман повідомив, що російський дрон вдарив по території синагоги на Подолі.

У ДСНС заявили, що понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ворожої атаки.

У Подільському районі вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Крім того, в одній з багатоповерхівок частково зруйнувалися покрівля та дві квартири на восьмому поверсі.

Також були пошкоджені фасад і скління вікон на території одного з дитячих садочків.

Крім того, горіли складські будівлі за декількома адресами та два автомобілі в дворі п’ятиповерхівки. Крім того, уламки БпЛА пошкодила один із бізнес-центрів у Подільському районі.

А в Деснянському районі безпілотник влучив у 21 поверх житлової двадцяти чотирьохповерхівки, але не вибухнув. За іншою адресою безпілотник поцілив у недобудову.

