Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский, фото: Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины

https://racurs.ua/n209777-zelenskiy-vnes-v-radu-zakonoproekty-o-prodlenii-voennogo-polojeniya-i-mobilizacii.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду законопроекти про продовження воєнного стану (№ 14128) та мобілізації (№ 14129) ще на 90 днів.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Таким чином, парламенту вже в 17-й раз пропонують продовжити воєнний стан та мобілізацію.

На сторінках законопроектів на сайті Ради вказано, що вони вже направлені на розгляд профільному комітету парламенту.

Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 5 листопада. Подані Зеленським законопроекти передбачають, що їх продовжать до лютого 2026 року.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановане на 21 жовтня.