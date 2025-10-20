Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду законопроекти про продовження воєнного стану (№ 14128) та мобілізації (№ 14129) ще на 90 днів.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Таким чином, парламенту вже в 17-й раз пропонують продовжити воєнний стан та мобілізацію.
На сторінках законопроектів на сайті Ради вказано, що вони вже направлені на розгляд профільному комітету парламенту.
Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 5 листопада. Подані Зеленським законопроекти передбачають, що їх продовжать до лютого 2026 року.
Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановане на 21 жовтня.