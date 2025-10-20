Новости
Владимир Зеленский, фото: Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

20 окт 2025, 12:57
999

Володимир Зеленський, президент України, вніс у Верховну Раду законопроекти про продовження воєнного стану (№ 14128) та мобілізації (№ 14129) ще на 90 днів.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Таким чином, парламенту вже в 17-й раз пропонують продовжити воєнний стан та мобілізацію.

На сторінках законопроектів на сайті Ради вказано, що вони вже направлені на розгляд профільному комітету парламенту.

Наразі в Україні воєнний стан та мобілізація тривають до 5 листопада. Подані Зеленським законопроекти передбачають, що їх продовжать до лютого 2026 року.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановане на 21 жовтня.

Источник: Ракурс


