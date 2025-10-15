Новости
Рада продлит мобилизацию и военное положение 21 октября — народный депутат

15 окт 2025, 17:02
Верховна Рада 21 жовтня вже в 17-й раз розглядатиме продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — з 5 листопада до лютого 2026 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Відповідні закони на затвердження указів Президента надійдуть в Раду у понеділок 20-го жовтня», — зазначив Железняк.

Нардеп додав, що згідно з процедурою, відповідні законопроекти мають пройти розгляд на профільному комітеті та подальше голосування у сесійній залі, де мають набрати 226 голосів.

