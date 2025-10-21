Военное положение в Украине продлили до февраля 2026 года. Фото:

https://racurs.ua/n209807-rada-snova-prodlila-voennoe-polojenie-v-ukraine-na-90-dney.html

Ракурс

Воєнний стан в Україні знову продовжено на три місяці.

Верховна Рада у вівторок, 21 жовтня, ухвалила продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Продовження дії воєнного стану відбудеться із 5 листопада до 3 лютого 2026 року. Про це прес-служба парламенту повідомила у Telegram.

Народний депутат Ярослав Железняк поінформував, що парламент в 17-й раз голосував продовження воєнного стану. Законопроект під № 14128 підтримали голосами 317 нардепів. Проти голосував Олексій Гончаренко, а Анна Скороход утрималася.

Також ВРУ 315 голосами «за» підтримала й продовження та дії загальної мобілізації ще на 90 діб.

Далі закони має підписати голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук й передати документ на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Як відомо, в Україні від 24 лютого 2022 року запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада підтримала постанову № 14301 щодо забезпечення безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни та відтермінування проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану.