Рада проголосувала постанову про відтермінування місцевих виборів до завершення війни

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 8 жовтня, голосами 308 народних обранців підтримала постанову № 14301 щодо забезпечення безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни та відтермінувати проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Простіше — місцевих виборів у жовтні 2025 року не буде, — зазначив він.

Ключові положення постанови: