Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Совет проголосовал постановление об отсрочке местных выборов до завершения войны

8 окт 2025, 12:50
999

Верховна Рада сьогодні, 8 жовтня, голосами 308 народних обранців підтримала постанову № 14301 щодо забезпечення безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни та відтермінувати проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Простіше — місцевих виборів у жовтні 2025 року не буде, — зазначив він.

Ключові положення постанови:

  • визнано неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану, оскільки не можна гарантувати дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників процесу;
  • Відповідальність за неможливість виборів покладається на державу-агресора — Російську Федерацію;
  • підтверджено повноваження чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах, — вони залишаються на посадах до проведення нових виборів після війни;
  • наголошено на принципі безперервності влади — стабільна робота місцевого самоврядування необхідна для забезпечення порядку, оборони й життєдіяльності громад;
  • після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалене згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України;
  • заклик до міжнародної спільноти — підтримати безперервність місцевої влади в Україні під час агресії рф.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров