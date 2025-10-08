Ракурсhttps://racurs.ua/
Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк
Совет проголосовал постановление об отсрочке местных выборов до завершения войныhttps://racurs.ua/n209556-sovet-progolosoval-postanovlenie-ob-otsrochke-mestnyh-vyborov-do-zaversheniya-voyny.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 8 жовтня, голосами 308 народних обранців підтримала постанову № 14301 щодо забезпечення безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни та відтермінувати проведення нових місцевих виборів до завершення воєнного стану.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Простіше — місцевих виборів у жовтні 2025 року не буде, — зазначив він.
Ключові положення постанови:
- визнано неможливість проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану, оскільки не можна гарантувати дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників процесу;
- Відповідальність за неможливість виборів покладається на державу-агресора — Російську Федерацію;
- підтверджено повноваження чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах, — вони залишаються на посадах до проведення нових виборів після війни;
- наголошено на принципі безперервності влади — стабільна робота місцевого самоврядування необхідна для забезпечення порядку, оборони й життєдіяльності громад;
- після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалене згідно з Конституцією, Виборчим кодексом і законами України;
- заклик до міжнародної спільноти — підтримати безперервність місцевої влади в Україні під час агресії рф.