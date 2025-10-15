В Україні продовжать воєнний стан, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n209702-rada-21-jovtnya-vje-v-17-y-raz-prodovjyt-mobilizaciu-i-voiennyy-stan-nardep.html

Ракурс

Верховна Рада 21 жовтня вже в 17-й раз розглядатиме продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — з 5 листопада до лютого 2026 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Відповідні закони на затвердження указів Президента надійдуть в Раду у понеділок 20-го жовтня», — зазначив Железняк.

Нардеп додав, що згідно з процедурою, відповідні законопроекти мають пройти розгляд на профільному комітеті та подальше голосування у сесійній залі, де мають набрати 226 голосів.