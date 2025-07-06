В Украине планируют продлить военное положение, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n207594-rada-na-sleduuschey-nedele-uje-v-16-y-raz-prodlit-voennoe-polojenie-i-mobilizaciu-nardep.html

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Верховна Рада на наступному пленарному тижні знову — вже 16-й раз — проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це сьогодні, у неділю 6 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Точніше спочатку РНБО прийме укази, далі Президент внесе їх законом, потім Рада їх схвалить. Відповідно знову на 90 днів, з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року, — зазначив він.

Воєнний стан та мобілізація були запроваджені в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Востаннє Рада голосувала за їх продовження 16 квітня. Тоді воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів — до 6 серпня.