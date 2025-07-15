Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу щодо агресії рф

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n207818-rada-ratyfikuvala-ugodu-pro-stvorennya-spectrybunalu-schodo-agresiyi-rf.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 15 липня, підтримала законопроект № 0328 про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

За відповідне рішення проголосували 323 народні обранці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці законопроекту вказано, що ратифікація угоди дозволить завершити внутрішньодержавні процедури щодо набрання нею чинності — статтею 9 угоди визначено, що вона набирає чинності з дати повідомлення Україною Раді Європи у письмовій формі про завершення внутрішніх юридичних процедур.

Надалі Україна з іншими членами Core Group (Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу) перейде до наступного етапу — укладання Розширеної часткової угоди.

Ратифікація Угоди дозволить започаткувати юридичний механізм формування інституційної основи Спеціального трибуналу, зокрема визначення його місця розташування, розробки внутрішньої регламентації та залучення інших держав до Розширеної часткової угоди, що становить основу подальшого функціонування Спеціального трибуналу, — вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. 30 червня Зеленський підписав необхідні для ратифікації документи. 1 липня стало відомо, що в Раду внесли законопроект про ратифікацію Спецтрибуналу для рф.