  1. Новини
Під час зустрічі з очільниками комітетів Ради, фото: Юлія Свириденко

Свириденко провела зустріч з керівниками комітетів Ради (ФОТО)

6 кві 2026, 11:12
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради.

Про це вона повідомила сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі.

Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ. Ключова роль у цьому — спільна: Парламенту та Уряду, — наголосила вона.

За словами Свириденко, з депутатами обговорили ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.

Дякую народним депутатам за діалог і готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями, — зазначила вона. — Домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії.

Джерело: Ракурс


