Во время встречи с главами комитетов Рады, фото: Юлия Свириденко

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради.

Про це вона повідомила сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі.

Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ. Ключова роль у цьому — спільна: Парламенту та Уряду, — наголосила вона.

За словами Свириденко, з депутатами обговорили ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.