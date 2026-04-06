Во время встречи с главами комитетов Рады, фото: Юлия Свириденко
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради.
Про це вона повідомила сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі.
Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ. Ключова роль у цьому — спільна: Парламенту та Уряду, — наголосила вона.
За словами Свириденко, з депутатами обговорили ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.
Дякую народним депутатам за діалог і готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями, — зазначила вона. — Домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії.