Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время встречи с главами комитетов Рады, фото: Юлия Свириденко

Свириденко провела встречу с руководителями комитетов Рады (ФОТО)

6 апр 2026, 11:12
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради.

Про це вона повідомила сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі.

Для забезпечення стабільного міжнародного фінансування Україна, зокрема в рамках Ukraine Facility та програми МВФ, має виконати свою «домашню роботу» для продовження реформ. Ключова роль у цьому — спільна: Парламенту та Уряду, — наголосила вона.

За словами Свириденко, з депутатами обговорили ключові норми, необхідні для продовження реформ, виконання зобов’язань перед партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.

Дякую народним депутатам за діалог і готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями, — зазначила вона. — Домовилися, що до порядку денного будуть внесені термінові законопроєкти, щодо яких є порозуміння. Також продовжимо консультації щодо інших документів, які викликають дискусії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров