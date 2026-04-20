На «Єдиний марафон» можуть виділити понад 600 млн грн, фото:

https://racurs.ua/ua/n213324-kabmin-planuie-vydilyty-ponad-630-mln-grn-na-telemarafon-nardep.html

Ракурс

Кабінет міністрів погодив виділення майже 638 млн грн на виробництво контенту для телемарафону «Єдині новини».

Про це сьогодні, 20 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши відповідний документ

Сьогодні уряд, повернувшись з Вашингтону, щоб показати нашу прихильність до реформ і повагу до коштів платників податків… Схвалить виділення 638 млн грн на єдиний марафон! P.S. 90 млрд євро самі себе не прогуляють — розкритикував це рішення уряду Железняк.

В опублікованому народним депутатом документі вказано, що Кабмін України схвалив розпорядження щодо діяльності державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України», яким дозволив укладення договорів на виробництво та трансляцію інформаційного контенту для телемарафону «Єдині новини #Uaразом» загальною вартістю 637 млн 964 тис. 266 грн 74 копійки з урахуванням ПДВ, що становить понад 10% вартості активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності.