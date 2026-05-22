Системи оповіщення будуть використовувати для оголошень хвилини мовчання.

Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування памʼяті. Відтепер гучномовці використовуватимуть щодня о 9.00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко 22 травня повідомила у Telegram.

Також системи оповіщення вмикатимуть під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932−1933 років.

Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих захисників і захисниць, цивільних громадян, — наголосила очільниця Кабміну.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні, який закріплює на законодавчому рівні проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 9.00 у якості важливого комеморативного заходу та визначає окремі особливості його реалізації.