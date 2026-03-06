Закон про загальнонаціональну хвилину мовчання підписав Зеленський

Закон про загальнонаціональну хвилину мовчання Рада ухвалила 11 лютого, фото: Рожищенська міська рада

https://racurs.ua/ua/n212470-zakon-pro-zagalnonacionalnu-hvylynu-movchannya-pidpysav-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про встановлення загальнонаціональної хвилини мовчання на державному рівні.

Про це свідчать дані у картці законопроекту на сайті Ради.

Цей закон:

закріплює на законодавчому рівні проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання о 9.00 у якості важливого комеморативного заходу та визначає окремі особливості його реалізації;

щороку у четверту суботу листопада о 16.00 проводитиметься вшанування жертв Голодомору — загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку»;

передбачає можливість використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту у процесі проведення відповідних заходів.

За законопроект № 14144 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації» Верховна Рада проголосувала 11 лютого голосами 260 народних обранців.