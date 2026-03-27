9 млрд грн виділив Кабмін на захист об'єктів критичної інфраструктури

Уряд виділив 9,2 млрд грн на виконання Планів стійкості регіонів.
Про це сьогодні, 27 березня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
245 об'єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах будуть захищені в межах підготовки до наступної зими, — наголосила вона.
Із загальної суми:
- 5,2 млрд грн буде спрямовано Агентству відновлення на захист великих енергетичних об'єктів;
- ще 3,5 млрд отримають регіони — на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об'єктів критичної інфраструктури;
- також 528 млн отримає АТ «Укрзалізниця» для посилення захисту власних обʼєктів.
За її словами, виділені кошти покриють 30% потреби в фінансуванні визначених об'єктів і частку заборгованості по вже розпочатих роботах.
Готуватись до зими маємо вже зараз. Робимо це в межах реалізації Планів стійкості регіонів. Пріоритети — захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об'єктів тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання, — наголосила Свириденко.
Це вже другий транш фінансування планів стійкості.
Минулого тижня Уряд виділив 12,85 млрд грн прифронтовим областям на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості. Кошти спрямували на 209 об'єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. Першочергові роботи там уже розпочаті, — додала Свириденко.