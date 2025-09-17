Закон о военном омбудсмене одобрила ВРУ. Фото:

Закон про військового омбудсмена схвалено парламентом України.

У середу, 17 вересня, Верховна Рада в цілому ухвалила закон про військового омбудсмена. Проект закону № 13266 «Про військового омбудсмана» пiдтримaли 283 народні депутати. Про це стало відомо із трансляції парламентського засідання.

Документ передбачає, що президент України призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Передбачається також створення Офісу військового омбудсмена як допоміжного органу для цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони.

Законопроект також визначає порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах, а також процес взаємодії омбудсмена з іншими державними органами.

