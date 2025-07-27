ЗСУ вибили росіян з позицій на Запоріжжі. Фото: Генштаб

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ЗСУ вибили російські війська на одній з ділянок фронту в Запорізькій області.

Підрозділи 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України здійснили успішне просування на Запоріжжі. Перший штурмовий батальйон зміг вибити окупантів з укріплених позицій, які тривалий час не могли захопити інші підрозділи. Про це 210-й окремий штурмовий полк 27 липня повідомив у Facebook.

Військові зазначили, що такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків.

Наголошується, що українським військовим вдалося не лише звільнити частину території, а й уникнути втрат серед особового складу.

Тим часом у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 27 липня повідомлялося, що минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій. Українські підрозділи відбили одну атаку окупантів на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське. А на Придніпровському напрямку росіяни 10 разів атакували позиції Сил оборони.

Нагадаємо, у Сумській області військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку закінчили зачистку та закріплення у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Першим була Андріївка.