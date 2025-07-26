Карта: DeepState

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Ракурс

Сили оборони України звільнили Кіндратівку в Сумській області.

Бійці 225-го окремого штурмового полку закінчили зачистку та закріплення у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Першою була Андріївка. Протягом звільнення обох сіл противник зазнав великих втрат, а саме — батальйон 40-ї окремої бригади морської піхоти, батальйон 155-ї обрмп та батальйон 30 окремої мотострілецької бригади. Крім того, був ліквідований комбат 30-ї омсп. Про це аналітики DeepState повідомили у Telegram.

Зазначається, що в Кіндратівці тривалий час в оточенні перебувала російська піхота противника, тому знадобився час для її «викурювання». Вибити ворога вдалося за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225-та ОШП.

Черговий раз підрозділ продемонстрував, що в нас є ті, хто здатен проводити якісні наступальні дії, — наголосили аналітики.

Також у DeepState поінформували, що ворог просунувся біля Мирного, Куп’янська, Курдюмівки, Воскресенки та Миролюбівки.

Нагадаємо, 22 липня аналітики DeepState інформували, що ворог зумів окупувати Грушівське в Донецькій області. Також підрозділи загарбників просунулися біля низки населених пунктів Донбасу — Воскресенка, Горіхове, Маяк та Затишок.