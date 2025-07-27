Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російського безпілотника, скріншот відео

Три «Суперками» та «Орлан» рашистів збили на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

27 лип 2025, 14:16
999

На Лиманському напрямку пілоти батальйону Signum 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили чотири російські розвідувальні безпілотники — три Supercam та один «Орлан».

Відповідне відео сьогодні, 27 липня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

У небі знову неспокійно. Ворог намагається вести повітряну розвідку. Але пілоти батальйону SIGNUM не дозволяють їм діяти безкарно. Точна робота — і три Supercam та один Orlan перетворюються на уламки, — вказано в описі відео.

Зазначається, що ліквідація цих безпілотників ворога стала можливою завдяки технічному підсиленню дронами-перехоплювачами, яке батальйон отримав від волонтерів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів