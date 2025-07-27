Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російського безпілотника, скріншот відео
Три «Суперками» та «Орлан» рашистів збили на Лиманському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n208125-try-superkamy-ta-orlan-rashystiv-zbyly-na-lymanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Лиманському напрямку пілоти батальйону Signum 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили чотири російські розвідувальні безпілотники — три Supercam та один «Орлан».
Відповідне відео сьогодні, 27 липня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
У небі знову неспокійно. Ворог намагається вести повітряну розвідку. Але пілоти батальйону SIGNUM не дозволяють їм діяти безкарно. Точна робота — і три Supercam та один Orlan перетворюються на уламки, — вказано в описі відео.
Зазначається, що ліквідація цих безпілотників ворога стала можливою завдяки технічному підсиленню дронами-перехоплювачами, яке батальйон отримав від волонтерів.
Читайте також
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...