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Ракурс
Російські загарбники знову вдарили по Сумах, фото: Олег Григоров

Рашисти атакували спальний район Сум — пошкоджені будівлі (ФОТО)

27 лип 2025, 13:55
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Російські загарбники сьогодні, 27 липня, вдень атакували спальний район Сум.

В результаті атаки обійшлося без жертв та постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Близько 11.30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста, — розповів Григоров. — Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон.

Наразі триває обстеження території, надається допомога мешканцям пошкоджених осель.

Російські загарбники знову вдарили по Сумах, фото: Олег Григоров

Джерело: Ракурс


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