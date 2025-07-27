На Сумщині двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні

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Міна забрала життя двох чоловіків на Сумщині, фото:
На Сумщині двоє чоловіків загинули, підірвавшись на мініhttps://racurs.ua/ua/n208118-na-sumschyni-dvoie-cholovikiv-zagynuly-pidirvavshys-na-mini.htmlРакурс
На Сумщині на території прикордонної Есманьської громади в результаті підриву на міні загинули двоє чоловіків віком 56 та 50 років.
Про це сьогодні, 27 липня, вранці повідомила прес-служба Сумської ОВА.
Також в області є поранені внаслідок російських обстрілів:
- у Глухівській громаді внаслідок удару БПЛА отримала поранення жінка 1977 року народження;
- у Сумській громаді внаслідок удару БПЛА поранено трьох мирних жителів. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Один із постраждалих — 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.
Прес-служба поліції Сумщини повідомляє, що впродовж минулої доби російські війська завдали ударів по 15 громадах області, внаслідок чого поранено вісьмох мирних жителів:
- у Шосткинській громаді поранення отримали чотири цивільні особи. Пошкоджено 16 приватних та 20 багатоквартирних житлових будинків і щонайменше п’ять автомобілів. Окрім того, дві адміністративні будівлі, пошту, торговий центр, релігійну споруду, два магазини, офіс, перукарню, салон краси, комп’ютерний центр, об'єкти енергетики та приватного підприємства;
- у Глухівський громаді пошкоджені два приватні будинки, приміщення ринку, автозаправної станції та легкового автомобіля. Постраждала одна цивільна особа;
- у Сумській міській громаді через обстріли поранено трьох людей. Пошкоджено адміністративну будівлю, скління вікон двох багатоквартирних будинків, офіс, магазин та автозаправку;
- ще у двох громадах пошкоджень зазнали: один приватний будинок, автомобіль, нежитлові приміщення, вежі звʼязку та електропередач.