На Сумщині двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні

Міна забрала життя двох чоловіків на Сумщині, фото:

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На Сумщині на території прикордонної Есманьської громади в результаті підриву на міні загинули двоє чоловіків віком 56 та 50 років.

Про це сьогодні, 27 липня, вранці повідомила прес-служба Сумської ОВА.

Також в області є поранені внаслідок російських обстрілів:

у Глухівській громаді внаслідок удару БПЛА отримала поранення жінка 1977 року народження;

у Сумській громаді внаслідок удару БПЛА поранено трьох мирних жителів. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Один із постраждалих — 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.

Прес-служба поліції Сумщини повідомляє, що впродовж минулої доби російські війська завдали ударів по 15 громадах області, внаслідок чого поранено вісьмох мирних жителів: