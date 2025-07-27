Дональд Трамп, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n208117-tramp-vtrachaie-terpinnya-cherez-putina-rubio.html

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Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати очікувати від російської сторони кроків, які приведуть до закінчення війни в Україні.

Про в ефірі Fox News заявив Держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє видання «Європейська правда».

Рубіо згадав про телефонні розмови Трампа з російським диктатором володимиром путіним, які ні до чого не привели.

Він втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця, — зазначив він.

За словами американського держсекретаря, росія лише затягує час.

Він (Трамп) не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови, — наголосив Рубіо.

Джерело: «Європейська правда»