Дональд Трамп у Шотландії обговорить з лідерами Європи можливість закінчення війни в Україні. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп обговорить з європейськими лідерами можливість завершення війни в Україні.

На цих вихідних американський лідер здійснить п’ятиденний візит у Шотландію. І саме припинення російсько-української війни стане однією із ключових тем на переговорах Трампа із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на британські та американські джерела.

У статті йдеться про те, що напередодні глава Білого дому підтвердив, що розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти російської федерації за війну в Україні.

Тим часом фон дер Ляєн заявила, що зустрінеться з президентом США запланована у неділю, 27 липня. А The Guardian пише, що у Лондоні з оптимізмом сприймають те, що риторика Трампа щодо України та рф останніми тижнями змінилася.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph написало, що політичний розворот Трампа, який призвів до розблокування військової допомоги, був запущений одним телефонним дзвінком на тлі масованої російської атаки.

Джерело: The Guardian