Таїланд заявив про відбиття військового вторгнення Камбоджі. Фото:

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Міністерство оборони Таїланду заявило про відбиття військового вторгнення Камбоджі.

Сьогодні в суботу, 26 липня, Військово-морські сили Таїланду провели контроперацію у відповідь на прорив підрозділів Камбоджі на територію східної провінції Трат. Камбоджійська армія наступала одразу в трьох точках прикордонного регіону. Про це повідомило видання Bloomberg.

УБангкоку заявили, що за три дні боїв загинули щонайменше 19 людей, з них шестеро були військовослужбовцями. Понад 60 осіб дістали поранення. Водночас влада Камбоджі заявила про 13 загиблих.

Таїландські військові зазначили, що зіткнення двох армій супроводжувалися застосуванням бойової авіації, артилерії та ракетних систем. І вперше з 2011 року ситуація на кордоні Камбоджі та Таїланду наблизилася до повномасштабної війни.

У регіоні оголосили надзвичайний стан, влада евакуювала понад 100 тис. цивільних.

Нагадаємо, конфлікт Тайланду та Камбоджі має глибоке історичне коріння триває з початку ХХ ст. Зокрема, загострення виникло через район храму Преах Віхеа. Цей об'єкт є давнім територіальним спором, що лишається чутливим питанням для обох держав.

Джерело: Bloomberg