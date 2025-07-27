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Наслідки російської атаки на Харківщину 27 липня, фото: ДСНС
Росіяни вночі атакували Харків та передмістя безпілотниками (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208116-rosiyany-vnochi-atakuvaly-harkiv-ta-peredmistya-bezpilotnykamy-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня, завдали ударів безпілотниками по Харкову та передмістю.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок російської атаки:
- у Харкові пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок;
- у Харківському районі горіла виробничо-складська будівля на площі 500 кв. м на території цивільного підприємства у Малоданилівській громаді.
Всі пожежі ліквідовані підрозділами ДСНС. Інформація про жертв та постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.
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