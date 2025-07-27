Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Харківщину 27 липня, фото: ДСНС

Росіяни вночі атакували Харків та передмістя безпілотниками (ФОТО)

27 лип 2025, 09:24
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня, завдали ударів безпілотниками по Харкову та передмістю.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

  • у Харкові пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок;
  • у Харківському районі горіла виробничо-складська будівля на площі 500 кв. м на території цивільного підприємства у Малоданилівській громаді.

Всі пожежі ліквідовані підрозділами ДСНС. Інформація про жертв та постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки на Харківщину 27 липня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів