Последствия российской атаки в Харьковскую область 27 июля, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208116-rossiyane-nochu-atakovali-harkov-i-prigorody-bespilotnikami-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня, завдали ударів безпілотниками по Харкову та передмістю.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

у Харкові пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок;

у Харківському районі горіла виробничо-складська будівля на площі 500 кв. м на території цивільного підприємства у Малоданилівській громаді.