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Последствия российской атаки в Харьковскую область 27 июля, фото: ГСЧС

Россияне ночью атаковали Харьков и пригороды беспилотниками (ФОТО)

27 июл 2025, 09:24
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня, завдали ударів безпілотниками по Харкову та передмістю.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

  • у Харкові пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок;
  • у Харківському районі горіла виробничо-складська будівля на площі 500 кв. м на території цивільного підприємства у Малоданилівській громаді.

Всі пожежі ліквідовані підрозділами ДСНС. Інформація про жертв та постраждалих не надходила, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки на Харківщину 27 липня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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