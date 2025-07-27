Последствия атаки по Полтавщине, фото: Полтавская ОВА

https://racurs.ua/n208115-rashisty-atakovali-dronami-poltavschinu-povrejdeny-doma-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня, атакували дронами Полтавську область.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавською ОВА Володимир Когут.