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Последствия атаки по Полтавщине, фото: Полтавская ОВА
Рашисты атаковали дронами Полтавщину — повреждены дома (ФОТО)https://racurs.ua/n208115-rashisty-atakovali-dronami-poltavschinu-povrejdeny-doma-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня, атакували дронами Полтавську область.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавською ОВА Володимир Когут.
У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповів він.