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Наслідки російської атаки по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА
Рашисти атакували дронами Полтавщину — пошкоджено будинки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208115-rashysty-atakuvaly-dronamy-poltavschynu-poshkodjeno-budynky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня, атакували дронами Полтавську область.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавською ОВА Володимир Когут.
У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповів він.