Наслідки російської атаки по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

https://racurs.ua/ua/n208115-rashysty-atakuvaly-dronamy-poltavschynu-poshkodjeno-budynky-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня, атакували дронами Полтавську область.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавською ОВА Володимир Когут.