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Ракурс
Наслідки російської атаки по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Рашисти атакували дронами Полтавщину — пошкоджено будинки (ФОТО)

27 лип 2025, 08:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня, атакували дронами Полтавську область.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавською ОВА Володимир Когут.

У Кременчуцькому та Полтавському районах зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА, унаслідок чого пошкоджено 4 приватних будинки та 3 господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповів він.

Наслідки російської атаки по Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Джерело: Ракурс


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