Схвалення Демократичної партії у США значно знизилося, фото: Needpix

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Про це свідчить опубліковане The Wall Street Journal 26 липня опитування, проведене соціологом від Демократичної партії Джоном Анзалоне і соціологом від Республіканської партії Тоні Фабріціо, повідомляє видання «Європейська правда».

Згідно з результатами опитування, популярність демократів перебуває на найнижчому рівні за понад три десятиліття опитувань WSJ:

63% виборців мають несприятливу думку про партію;

33% виборців позитивно ставляться до демократів;

лише мізерні 8% мають «дуже позитивну» думку.

Зазначається, що хоча виборці все ще мають значне занепокоєння з приводу того, як президент і Республіканська партія вирішують питання економіки, інфляції, тарифів і зовнішньої політики, більшість респондентів, тим не менш, кажуть, що більше довіряють республіканцям у вирішенні цих питань у Конгресі.

І чинного президента Дональда Трампа, і Республіканську партію в цілому також не люблять більше американців, ніж люблять, але набагато менше, ніж демократів:

Трамп має -7 пунктів несприятливого ставлення;

Республіканська партія — -11 пунктів.

Бренд демократів настільки поганий, що вони не мають довіри, щоб критикувати Трампа або Республіканську партію, — наголошує Анзалоне. — Поки вони не відновлять зв’язок з реальними виборцями і робітниками щодо того, за кого вони виступають і яке їхнє економічне послання, у них будуть проблеми.

Водночас, попри широке роздратування демократами, все ще більше виборців кажуть, що якби вибори відбулися сьогодні, вони б підтримали демократа в Конгресі, а не республіканця — 46% проти 43%. Проте це все ще менше, ніж у 2017 році — за шість місяців першого терміну Трампа — коли демократи мали перевагу у 8 пунктів у цій категорії.

У межах дослідження було опитано 1,5 тис. зареєстрованих виборців за період з 16 по 20 липня стаціонарними та мобільними телефонами. Похибка становить 2,5 відсоткових пункти.

Джерело: «Європейська правда»