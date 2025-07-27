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Російські загарбники сьогодні, 27 липня, вдень атакували спальний район Сум.
В результаті атаки обійшлося без жертв та постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Близько 11.30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста, — розповів Григоров. — Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон.
Наразі триває обстеження території, надається допомога мешканцям пошкоджених осель.
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