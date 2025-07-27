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Уничтожение российского беспилотника, скриншот видео
Три «Суперкама» и «Орлан» рашистов сбили на Лиманском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208125-tri-superkama-i-orlan-rashistov-sbili-na-limanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Лиманському напрямку пілоти батальйону Signum 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили чотири російські розвідувальні безпілотники — три Supercam та один «Орлан».
Відповідне відео сьогодні, 27 липня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
У небі знову неспокійно. Ворог намагається вести повітряну розвідку. Але пілоти батальйону SIGNUM не дозволяють їм діяти безкарно. Точна робота — і три Supercam та один Orlan перетворюються на уламки, — вказано в описі відео.
Зазначається, що ліквідація цих безпілотників ворога стала можливою завдяки технічному підсиленню дронами-перехоплювачами, яке батальйон отримав від волонтерів.
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