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Уничтожение российского беспилотника, скриншот видео

Три «Суперкама» и «Орлан» рашистов сбили на Лиманском направлении (ВИДЕО)

27 июл 2025, 14:16
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На Лиманському напрямку пілоти батальйону Signum 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили чотири російські розвідувальні безпілотники — три Supercam та один «Орлан».

Відповідне відео сьогодні, 27 липня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

У небі знову неспокійно. Ворог намагається вести повітряну розвідку. Але пілоти батальйону SIGNUM не дозволяють їм діяти безкарно. Точна робота — і три Supercam та один Orlan перетворюються на уламки, — вказано в описі відео.

Зазначається, що ліквідація цих безпілотників ворога стала можливою завдяки технічному підсиленню дронами-перехоплювачами, яке батальйон отримав від волонтерів.

Источник: Ракурс


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