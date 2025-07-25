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Ракурс
Уничтожение русского дрона, скриншот видео

Уничтожение российских беспилотников дронами-перехватчиками показало ГПСУ (ВИДЕО)

25 июл 2025, 19:52
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На Вовчанському напрямку бійці бригади «Форпост» застосовують дрони-перехоплювачі для знищення повітряних цілей противника, таких як безпілотники Zala, Supercam, «Орлан» та «Молнія».

Відповідне відео сьогодні, 25 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Після виявлення ворожого апарата оператори запускають перехоплювач, який знешкоджує БпЛА прямим зіткненням. Завдяки цьому окупантів позбавляють можливості вести повітряну розвідку та завдавати ударів, — зазначають у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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