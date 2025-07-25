Уничтожение русского дрона, скриншот видео

https://racurs.ua/n208080-unichtojenie-rossiyskih-bespilotnikov-dronami-perehvatchikami-pokazalo-gpsu-video.html

Ракурс

На Вовчанському напрямку бійці бригади «Форпост» застосовують дрони-перехоплювачі для знищення повітряних цілей противника, таких як безпілотники Zala, Supercam, «Орлан» та «Молнія».

Відповідне відео сьогодні, 25 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.