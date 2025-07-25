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Уничтожение русского дрона, скриншот видео
Уничтожение российских беспилотников дронами-перехватчиками показало ГПСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208080-unichtojenie-rossiyskih-bespilotnikov-dronami-perehvatchikami-pokazalo-gpsu-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку бійці бригади «Форпост» застосовують дрони-перехоплювачі для знищення повітряних цілей противника, таких як безпілотники Zala, Supercam, «Орлан» та «Молнія».
Відповідне відео сьогодні, 25 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Після виявлення ворожого апарата оператори запускають перехоплювач, який знешкоджує БпЛА прямим зіткненням. Завдяки цьому окупантів позбавляють можливості вести повітряну розвідку та завдавати ударів, — зазначають у ДПСУ.