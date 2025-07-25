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Украине одобрили урезанный транш помощи, фото:

Украина получит помощи на 1,5 млрд евро меньше из-за задержки реформ — СМИ

25 июл 2025, 19:30
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Україна отримає на 1,45 млрд євро менше фінансової допомоги за четвертим траншем Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Facility, оскільки Київ не виконав три з 16 потрібних реформ.

Про це журналістам заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє видання LIGA.net.

Четвертий транш є найбільшим за сумою та обсягом реформ, які необхідно здійснити. Якщо всі індикатори будуть виконані, Україна отримає 4,5 млрд євро, при цьому необхідно здійснити 16 реформ, — зазначив він.

За словами чиновника, 6 червня Україна подала запит про часткову виплату цього траншу (3,05 замість 4,5 млрд євро), у документі Київ повідомив Брюссель про виконання 13 з 16 реформ, у той час як здійснення трьох ще триває.

Єврокомісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС виділити Україні 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility, розповів Мерсьє. Тепер Рада має затвердити цю допомогу.

За словами Мерсьє, серед незавершених реформ:

  • одна стосується закону про децентралізацію;
  • друга — закону щодо Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА);
  • третя — відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Він зауважив, що Україна ще зможе отримати ці 1,45 млрд євро — якщо реформу не закінчено вчасно, то відповідна сума утримується на 12 місяців, впродовж яких можна реалізувати зміни та отримати кошти.

Джерело: Liga.net


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