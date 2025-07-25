Дональд Трамп, фото: RawPixel

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп прокоментував план президента Франції Еммануеля Макрона визнати палестинську державу на загальних зборах ООН у вересні.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Те, що він каже, не має значення, — заявив Трамп журналістам про Макрона. — Він дуже хороший хлопець. Я його люблю, але ця заява не має ваги.

Вчора, 24 липня, держсекретар Трампа Марко Рубіо гнівно відреагував на заяву Макрона, назвавши її «необдуманим рішенням», яке є «ляпасом» жертвам нападу Хамасу 7 жовтня.

У дипломатичній депеші в червні США, які давно є найсильнішим союзником Ізраїлю, заявили, що виступають проти будь-яких кроків, які односторонньо визнають палестинську державу.

Джерело: The Guardian