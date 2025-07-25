Франция официально признает Палестину как государство

https://racurs.ua/n208064-franciya-oficialno-priznaet-palestinu-kak-gosudarstvo.html

Ракурс

Франція офіційно визнає Палестину як державу.

По це заявив президент Еммануель Макрон, пише Politico. Він планує оголосити про це у вересні на Генасамблеї ООН.

Макрон назвав це кроком до «справедливого й міцного миру на Близькому Сході». Ініціативу раніше підтримала Саудівська Аравія, але конференція не відбулась через ізраїльські атаки на Газу.

І хоча він спочатку підтримував Ізраїль після нападу Хамасу у 2023 році, в останні місяці його позиція змінилась на критичну через новини з Гази.

Палестину як державу визнають 143 із 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна.

У Європі це Сербія, Албанія, Кіпр, Чехія, Словаччина, росія, білорусь, Україна, Угорщина, Румунія, Болгарія, Польща, Грузія, Боснія, Чорногорія, Ісландія, Швеція, Ірландія, Іспанія, Норвегія, Словенія, Вірменія.

Але Франція стане першим «важковаговиком» континенту, який це зробить. За нею може послідувати Велика Британія.

﻿Треба відзначити, що у Франції живе, як найбільша єврейська спільнота, так і найбільша спільнота мусульман у Європі, тож це часто виливається у сутички та агресію на вулицях.

У США вже розкритикували рішення. Держсекретар МАрко Рубіо назвав його «ляпасом жертвам 7 жовтня» та «пропагандою ХАМАСу».