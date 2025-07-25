Во Львовской области пожар сухостоя охватил площадь 1,3 тыс. кв. м, фото: ГСЧС

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На Львівщині 22-річний чоловік надихався токсичного диму під час пожежі сухостою і ледь не загинув.

Від госпіталізації він відмовився після огляду медиків, повідомляє прес-служба ДСНС.

У селі Черневе загорілася стерня. Вогонь розповсюдився на площу 1300 кв. м і знищив легкову автівку. Вогнеборці ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві. — Причини її виникнення встановлюють правоохоронні органи.

Зазначається, що протягом минулої доби у природних екосистемах України виникло 164 пожежі, загальною площею 211,07 га. Найбільша кількість на Одещині — 40 пожеж (25,55 га), Миколаївщині — 24 (68,6 га) і Запоріжжі — 18 (49,43).