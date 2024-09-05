Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сжигание сухостоя привел к трагедии в Киевской области, фото: ГСЧС

Жительница Киевщины погибла во время сжигания сухостоя (ФОТО)

5 сен 2024, 11:50
999

На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка.


.

Про це сьогодні, 5 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у с. Сукачі Вишгородського району. Горів трав’яний настил на території приватного домоволодіння. Площа загоряння становила близько 0,9 га, — вказано в повідомленні. — Приступивши до гасіння, фахівці Служби порятунку виявили тіло жінки.

Зазначається, що загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі.

«Шановні громадяни, не паліть сухостій! Не ризикуйте власним життям заради побутових дрібниць! — наголошують у відомстві. — Пам'ятайте: за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачається штраф обсягом від 3 тис. грн до 6 тис. грн.

Випалювання сухостою призвело до трагедії на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров