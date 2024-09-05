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Сжигание сухостоя привел к трагедии в Киевской области, фото: ГСЧС
Жительница Киевщины погибла во время сжигания сухостоя (ФОТО)https://racurs.ua/n198994-jitelnica-kievschiny-pogibla-vo-vremya-sjiganiya-suhostoya-foto.htmlРакурс
На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка.
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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у с. Сукачі Вишгородського району. Горів трав’яний настил на території приватного домоволодіння. Площа загоряння становила близько 0,9 га, — вказано в повідомленні. — Приступивши до гасіння, фахівці Служби порятунку виявили тіло жінки.
Зазначається, що загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі.
«Шановні громадяни, не паліть сухостій! Не ризикуйте власним життям заради побутових дрібниць! — наголошують у відомстві. — Пам'ятайте: за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачається штраф обсягом від 3 тис. грн до 6 тис. грн.
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