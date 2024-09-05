Випалювання сухостою призвело до трагедії на Київщині, фото: ДСНС

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На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка.

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Про це сьогодні, 5 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у с. Сукачі Вишгородського району. Горів трав’яний настил на території приватного домоволодіння. Площа загоряння становила близько 0,9 га, — вказано в повідомленні. — Приступивши до гасіння, фахівці Служби порятунку виявили тіло жінки.

Зазначається, що загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі.