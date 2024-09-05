Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Випалювання сухостою призвело до трагедії на Київщині, фото: ДСНС

Жителька Київщини загинула під час випалювання сухостою (ФОТО)

5 вер 2024, 11:50
999

На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка.


.

Про це сьогодні, 5 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у с. Сукачі Вишгородського району. Горів трав’яний настил на території приватного домоволодіння. Площа загоряння становила близько 0,9 га, — вказано в повідомленні. — Приступивши до гасіння, фахівці Служби порятунку виявили тіло жінки.

Зазначається, що загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі.

«Шановні громадяни, не паліть сухостій! Не ризикуйте власним життям заради побутових дрібниць! — наголошують у відомстві. — Пам'ятайте: за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачається штраф обсягом від 3 тис. грн до 6 тис. грн.

Випалювання сухостою призвело до трагедії на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів