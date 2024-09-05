Ракурсhttps://racurs.ua/
Випалювання сухостою призвело до трагедії на Київщині, фото: ДСНС
Жителька Київщини загинула під час випалювання сухостою (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n198994-jytelka-kyyivschyny-zagynula-pid-chas-vypaluvannya-suhostou-foto.htmlРакурс
На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка.
.
Про це сьогодні, 5 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у с. Сукачі Вишгородського району. Горів трав’яний настил на території приватного домоволодіння. Площа загоряння становила близько 0,9 га, — вказано в повідомленні. — Приступивши до гасіння, фахівці Служби порятунку виявили тіло жінки.
Зазначається, що загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі.
«Шановні громадяни, не паліть сухостій! Не ризикуйте власним життям заради побутових дрібниць! — наголошують у відомстві. — Пам'ятайте: за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачається штраф обсягом від 3 тис. грн до 6 тис. грн.
Читайте також
Читайте також
Обгорілі їжаки і знищені хати: українці вперто продовжують спалювати сухостій на полях (ФОТО)
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...