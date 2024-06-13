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67-летняя жительница Харьковщины погибла, выжигая сухостой, фото: ГСЧС

Выжигая сухостой, погибла 67-летняя жительница Харьковщины — ГСЧС (ФОТО)

13 июн 2024, 19:44
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На Харківщині випалюючи сухостій загинула 67-річна жінка.


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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що, за словами свідків, вчора, 12 червня, жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі і загинула.

Подія сталася у селі Івано-Шийчине Богодухівського району. Тіло виявили місцеві мешканці на згарищі.

Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя. Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару, — наголошують у ДСНС.

У ДСНС нагадують, що адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ та опалого листя складає від 3 тис. 60 до 6 тис. 120 гривень.

Якщо ви помітили займання на відкритих територіях — сповістіть про це Службу порятунку за номером 101, — наголошують у відомстві.

67-річна жителька Харківщині загинула, випалюючи сухостій, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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