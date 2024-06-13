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67-летняя жительница Харьковщины погибла, выжигая сухостой, фото: ГСЧС
Выжигая сухостой, погибла 67-летняя жительница Харьковщины — ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n196292-vyjigaya-suhostoy-pogibla-67-letnyaya-jitelnica-harkovschiny-gschs-foto.htmlРакурс
На Харківщині випалюючи сухостій загинула 67-річна жінка.
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Про це повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що, за словами свідків, вчора, 12 червня, жінка спалювала суху траву та сміття навколо своєї садиби, але втратила контроль над ситуацією, опинилась в осередку пожежі і загинула.
Подія сталася у селі Івано-Шийчине Богодухівського району. Тіло виявили місцеві мешканці на згарищі.
Випалювання сухої рослинності несе реальну загрозу для вашого здоров’я та життя. Крім того, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки, руйнування родючого шару, — наголошують у ДСНС.
У ДСНС нагадують, що адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ та опалого листя складає від 3 тис. 60 до 6 тис. 120 гривень.
Якщо ви помітили займання на відкритих територіях — сповістіть про це Службу порятунку за номером 101, — наголошують у відомстві.
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