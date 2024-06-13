Украина подписала безопасностное соглашение и с Японией, фото: Офис президента

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню Угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії.

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Підписання відбулося в Італії, де зараз відбувається саміт G7. Про це сьогодні, 13 червня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Це перша безпекова угода, укладена нашою країною на виконання Спільної декларації G7 не з країною — членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки — безпрецедентні, — наголошують в Офіс президента.

Зазначається, що цей документ:

фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови;

передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 млрд дол. США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди, — зазначають в Офісі президента. — Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд дол.

Крім того:

Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів;

співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів;

японські партнери допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії;

окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень;

Японія й надалі підтримуватиме Українську формулу миру, посилюватиме санкції проти Росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності;

Японія і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької АЕС.

Наразі Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.