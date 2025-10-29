Украина поживает уровень дипломатических отношений с Кубой, карта: Google Maps

Україна вирішила закрити посольство в столиці Куби Гавані та понизити рівень дипломатичних відносин.

Про це сьогодні, 29 жовтня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він зазначив, що сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про «Необхідність припинення ембарго США проти Куби».

Цей крок не є раптовим. І він має серйозні причини. Ми пам’ятаємо побажання кубинського президента «успіху» Путіну в його агресивній війні проти України. Ми добре це почули, — наголосив міністр.

За словами Сибіги, голосування проти резолюції ООН щодо Куби не спрямоване проти кубинського народу:

Ми поважаємо його право на процвітання. Воно спрямоване проти бездіяльності кубинських властей у відповідь на масовий набір кубинських громадян до російської окупаційної армії.

Міністр наголосив, що тисячі громадян Куби підписали контракти, приєднавшись до лав солдатів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України.