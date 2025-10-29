Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна вирішила закрити посольство в столиці Куби Гавані та понизити рівень дипломатичних відносин.
Про це сьогодні, 29 жовтня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Він зазначив, що сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН про «Необхідність припинення ембарго США проти Куби».
Цей крок не є раптовим. І він має серйозні причини. Ми пам’ятаємо побажання кубинського президента «успіху» Путіну в його агресивній війні проти України. Ми добре це почули, — наголосив міністр.
За словами Сибіги, голосування проти резолюції ООН щодо Куби не спрямоване проти кубинського народу:
Ми поважаємо його право на процвітання. Воно спрямоване проти бездіяльності кубинських властей у відповідь на масовий набір кубинських громадян до російської окупаційної армії.
Міністр наголосив, що тисячі громадян Куби підписали контракти, приєднавшись до лав солдатів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України.
Небажання Гавани зупинити масове відправлення своїх громадян на російську війну проти України є співучастю в агресії і має бути засуджено найрішучіше. Україна завжди буде протистояти такій практиці і захищати цілі та принципи Статуту ООН, — резюмував він.